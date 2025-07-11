Політика Україна отримала ще 1 млрд євро від Євросоюзу за рахунок прибутків від заморожених активів ворога

2025-07-11 11:32

Україна отримала 1 млрд євро від Євросоюзу за рахунок прибутків від заморожених російських активів в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм.

"Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та "швидку відбудову", - написав він.

За словами Шмигаля, ініціатива ERA дає хороший результат, але Україна на цьому не зупиниться.

"На URC-2025 (конференція з відновлення України в Римі - ред.) закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів", - додав він.

Нагадаємо, загалом ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає виділення Україні 50 млрд доларів, з яких 20 млрд доларів надасть Євросоюз.

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