Спорт Київське Динамо прагне посилити лінію захисту центрбеком Ахмедом Сідібе

2025-07-15 09:25

Київське Динамо розглядає можливість підписання захисника.

Як повідомляє ТаТоТаке, український клуб хоче підписати центрбека Ахмеда Сідібе зі словенського Копера.

Динамо хоче підписати Сідібе до початку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Словенський клуб готовий відпустити свого футболіста за 500 тисяч євро компенсації.

Минулого сезону француз провів 38 матчів за клуб, у яких забив один гол і зробив одну гольову передачу. Контракт футболіста з Копером розрахований до червня 2027 року.

Сідібе є вихованцем Сент-Етьєна, де він грав за юнацькі та молодіжні команди клубу. У січні 2024 року захисник перейшов до Копера.

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