Політика Польща з 1 листопада почне закривати притулки для вимушених біженців з України

2025-07-19 11:33

Польща поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Відповідний проєкт закону схвалив польський уряд, повідомляє Польське радіо.

З 1 листопада так звані центри колективного розміщення біженців з України у Польщі прийматимуть лише представників захищених груп: пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.

Сьогодні кожен з них має право на безплатне проживання у такому центрі протягом перших трьох місяців після прибуття в країну.

"Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті", - пояснила речниця мазовецького воєводи Йоанна Баханек.

Нині більш як половина мешканців центрів колективного розміщення у Польщі проживають там довше безплатного періоду і доплачують за проживання та харчування.

Речник польського уряду Адам Шлапка пояснив, що форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до потреб.

Для 6000 біженців, що не входять в ці захищені групи планується програма "Разом до незалежності за кошти ЄС". Вона передбачає субсидії на оренду квартир для українців та покриття витрат на курси польської мови.

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