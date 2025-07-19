Світ Трамп прокоментував чутки про вплив своєї дружини Меланії на рішення стосовно допомоги Україні

2025-07-19 12:30

Президент США Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс відповів на запитання журналістів про можливий вплив своєї дружини Меланії на рішення стосовно допомоги Україні. Про це свідчить відеотрансляція телемережі C-Span.

Американський лідер похвалив розум своєї жінки та наголосив, що "вона схожа на нього".

"Вона вельми розумна. Вона цілком нейтральна. Вона схожа на мене - вона б хотіла, щоб люди більш не гинули", - запевняє американський лідер.

За його словами, він "намагається зупинити війну, в якій щотижня гинуть 5-7 тисяч осіб з обох сторін".

У свіжій публікації британської газети The Times Меланія Трамп назвали "несподіваним союзником України в Білому домі".

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