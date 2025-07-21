Спорт Джозеф Паркер заявив про говність кинути перчатку абсолютному чемпіону світу Олександру Усику

2025-07-21 12:35

Українець Олександр Усик після перемоги над британським боксером Даніелем Дюбуа зібрав усі пояси хевівейту. Тимчасовий чемпіон за версією WBO Джозеф Паркер висловився щодо потенційного поєдинку проти абсолютного чемпіона, повідомляє Pro Boxing Fans.

"Було прекрасно бачити, як він переміг і вдруге став абсолютним чемпіоном світу. Я чекатиму на свою можливість і подивлюся, чи надасть він мені шанс. Сподіваюся, ми зможемо розділити ринг для великого бою.

Він – винятковий боєць, дуже сильний, постійно тримає в напрузі. Цей поєдинок був справді видовищним. Я сидів на краю свого місця і думав "Що ж буде далі?". Тепер треба скласти план. Я повинен вийти на ринг і боротися. Я чекав занадто довго", – заявив Паркер.

Усик нокаутував Дюбуа в 5-му раунді бою-реваншу на Уемблі. У першому поєдинку він також достроково переміг британця. Українець вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі і втретє – загалом.