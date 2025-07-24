Політика Володимир Зеленський відреагував на масовані удари ворога одразу після переговорів у Стамбулі

2025-07-24 14:37

На вчорашніх переговорах у турецькому Стамбулі українська сторона знову запропонувала росіянам припинити вогонь. Але відразу переговорів вони атакували мирні українські міста. Про це написав президент Володимир Зеленський у Фейсбук в четвер, 24 липня.

"Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь. У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і Привозу в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині", – зазначив він.

За словами Зеленського, загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких "шахеди", та чотири ракети. На Харківщині загинуло троє людей. Ще понад 10 людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах.

"Мої співчуття всім рідним і близьким… росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах. Ми будемо робити все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме росія має припинити цю війну, яку сама ж почала", – резюмував глава держави.