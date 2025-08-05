Спорт У разі відмови Усика для Джозефа Паркера обрали трьох потенційних суперників

2025-08-05 12:27

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик має провести обов'язковий захист поясу WBO.

Як повідомляє Boxing News 24, якщо український боксер відмовиться від бою з Джозефом Паркером, то новозеландський спортсмен не стане повноцінним чемпіоном світу.

Тоді WBO санкціонує бій Паркера проти одного з трьох суперників: Мозеса Ітауми, Чжана Чжилея чи Філіпа Хрговича.

Зазначимо, що перше місце у рейтингу зараз посідає 20-річний Ітаума, який 16 серпня проведе поєдинок проти досвідченого Ділліана Вайта.

Нагадаємо, що Усик та Паркер отримали 30 днів для того, щоб домовитися про поєдинок.

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