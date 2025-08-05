Політика Індія перейшла на закупівлю великих обсягів нафти з США, Канади та Близького Сходу

2025-08-05 13:35

Компанія Indian Oil Corporation, найбільший нафтопереробник Індії, придбала 7 мільйонів барелів нафти з постачанням у вересні зі США, Канади та Близького Сходу через тендер. Про це повідомили кілька джерел Reuters.

За їхніми словами, IOC закупила 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тис. барелів канадської Western Canadian Select (WCS) і 2 млн барелів Das oil, видобутої в Абу-Дабі.

Джерела зазначили, що частково закупівля пов’язана із заміщенням російської нафти.

Як зазначили співрозмовники агентства, "збільшення закупівель частково спрямоване на заміну російських барелів".

У тендері IOC, який закрився в п’ятницю, компанії P66 і Equinor відвантажать по 1 млн барелів американської нафти сорту WTI Midland. Mercuria поставить 2 млн барелів того ж сорту. Vitol постачатиме ще 1 млн барелів WTI Midland і WCS, а Trafigura - 2 млн барелів Das.

Закупівлі відбулися на тлі нових санкцій ЄС проти російської енергетики. Президент США Дональд Трамп раніше пригрозив країнам, які купують нафту на рф, 100-відсотковими вторинними тарифами. Крім того, індійські державні нафтопереробники - IOC, HPCL, BPCL і MRPL - минулого тижня не подавали запитів на купівлю російської нафти, повідомляло агентство Reuters.