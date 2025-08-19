Економіка Гривня стабільна відносно долара, та дещо зміцнилась по відношенню до євро - КУРС ВАЛЮТ

2025-08-19 10:26

Курс гривні не змінився щодо долара в обмінних пунктах, але зміцнився відносно євро. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Середній курс продажу долара залишився на рівні 41,60 гривень, курс євро впав на 15 копійок до 48,40 гривень.

В обмінниках купують долар у середньому по 41,10 гривень, а євро – по 47,40 гривень.

На міжбанку американська валюта поки без змін і перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар купівля-продаж.

Раніше стало відомо, що євро став основною валютною для нових заощаджень українців. За даними НБУ, чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, а євро – 312 млн у доларовому еквіваленті.