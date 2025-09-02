Життя У серпні середньомісячна температура в Києві була нижче кліматичної норми

2025-09-02 09:25

У серпні середньомісячна температура повітря в Києві становила 20,2°С, що на 0,2°С нижче кліматичної норми. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Найхолодніше було 25 серпня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 9,9°С. Тоді як найвищу температуру зафіксували 31 числа, коли повітря прогрілося до +33,1°С.

Водночас опадів на проспекті Науки випало 48 мм, що становить лише 86 % місячної норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура липня в Києві становила +22,6°C, що на 1,3°C вище за кліматичну норму.