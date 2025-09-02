Політика Міністр оборони Польщі заявив, що звикання до війни в Україні може стати найбільшою перемогою рашистів

2025-09-02 13:35

Під час пам'ятної церемонії на Вестерплатте у 86-ті роковини початку Другої світової війни, голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попередив, що звикання до війни може стати найбільшою перемогою імперії зі Сходу, передає PAP.

Польський міністр наголосив, що російсько-українська війна напряму впливає на безпеку Польщі.

"Кожен день, коли українська армія виснажує російську, дає нам сили і час краще підготуватися. Підтримка України - це питання нашої безпеки та національних інтересів".

Він додав, що попри втому, труднощі та переживання, поляки не можуть ігнорувати війну, яка триває в Україні.

"Там гинуть люди, діти. Бомби падають на ясла, дитячі садки та лікарні", - зазначив глава відомства.

Косіняк-Камиш також застеріг від звикання до війни, наголосивши, що це - "найгірша і найбільша перемога Імперії зла, яка знову дивиться зі Сходу".

Своєю чергою, спікер Сейму Шимон Головня провів паралель між нападом Німеччини у 1939 році та вторгненням Росії в Україну.

"Так починаються війни - коли хтось вважає, що має право переходити чужі кордони. Ми ясно бачимо це сьогодні в Україні".

Нагадаємо, Польща повністю підтримує посилення санкцій проти Росії. Позиція польської влади у цьому питанні є незмінною, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

