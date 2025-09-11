Політика ЗМІ Пентагон переглянув порядок надання військової допомоги - Україні загрожує дефіцит засобів ППО

2025-09-11 12:30

Україні загрожує дефіцит засобів ППО після того, як Міністерство оборони США переглянуло порядок надання військової допомоги. Про це повідомляє Financial Times з посиланям на західних та українських чиновників.

Стверджується, що навіть якщо атаки російських ракет і дронів продовжаться в нинішньому темпі, не кажучи вже про їхнє посилення, то українські підрозділи ППО зіткнуться з нестачею засобів для їхнього відбиття.

"Це лише питання часу, коли закінчаться боєприпаси", – заявило джерело, знайоме з американськими постачаннями засобів ППО.

Відомо, що у червні Пентагон вирішив провести ревізію засобів ППО та призупинив їх постачання Україні. Потім вони відновилися, але здійснюються нерегулярно й у менших обсягах, ніж очікувалося. Йдеться про ракети-перехоплювачі Pac-3 для комплексів Patriot, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, артилерійські снаряди точного наведення, ракети Hellfire і AIM, що запускаються комплексами NASAMS і винищувачами F-16.

Київ також закуповує боєприпаси у американських компаній, що їх випускають, за іншою програмою – Ukraine Security Assistance Initiative, але ці поставки здійснюються партіями, що створює "прогалини" у забезпеченні українських сил ППО.

Закуповувати для України боєприпаси та системи ППО у США та надавати власні також стали європейські країни, але ці поставки почали надходити лише частково.

Тим часом у Вашингтоні стверджують, що постачання здійснюються в необхідному темпі і намагаються перекласти відповідальність на Європу.

"Повідомлення про те, що ми "позбавляємо Київ життєво важливих боєприпасів для ППО", явно не відповідають дійсності, і Міністерство війни дуже цілеспрямовано працює, щоб забезпечити потреби України", – заявив представник Білого дому.

Він додав, що президент Дональд Трамп хоче "зупинити вбивства" і доручив США "продати зброю союзникам по НАТО, щоб заповнити постачання європейських країн в Україну", але останні "також мають активніше робити свій внесок, у тому числі припинити закупівлю російської нафти та чинити економічний тиск на країни, які фінансують війну".