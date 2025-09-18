Політика Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до нового мінімуму

2025-09-18 13:35

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа на другому терміні впав до нового мінімуму, пише видання Newsweek із посиланням на опитування The Economist та YouGov.

Згідно з опитуванням, опублікованим у вівторок, рейтинг схвалення Трампа становить 39%, а рейтинг несхвалення - 57%.

Опитування проводилося з 12 по 15 вересня серед 1567 дорослих громадян США із похибкою 3,6%.

"39% американців, які схвалюють Трампа, - це найнижчий показник серед усіх щотижневих опитувань Economist/YouGov за другий термін Трампа", - повідомив Newsweek.

Опитування показує, що рейтинг схвалення Трампа також невисокий з ключових питань, таких як зайнятість та економіка, інфляція та ціни, імміграція, громадянські права, злочинність та зброя.

Рейтинг схвалення президента США, за даними опитування, минулого тижня становив 41%, а несхвалення - 54%.

Примітно, що це перше опитування, що оцінює громадську думку про схвалення Трампа на посаді президента після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка, зауважує видання.

Загальне падіння рейтингу схвалення, частково зумовлене зниженням рейтингу серед незалежних виборців, латиноамериканців та слабкими оцінками щодо таких ключових питань, як економіка та імміграція, може політично обмежити адміністрацію та вплинути на динаміку проміжних виборів 2026 року, зазначає видання.