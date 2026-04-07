Гривня продовжила зростання відносно долара і євро в обмінних пунктах - курс валют

2026-04-07 11:31

Курс гривні продовжив зростання відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.

Так, середній курс продажу долара знизився до 43,65 гривні (-5 копійок). Курс продажу євро впав на 1 копійку – 50,69 гривні, свідчать дані порталу Minfin.

Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 43,50 гривні (-8 копійки), а євро – по 50,43 гривні (-6 копійок).

Тим часом на міжбанку американська валюта зросла на 10 копіок і перебуває на рівні 43,61-43,64 грн/долар купівля-продаж.

У п’ятницю Нацбанк знизив офіційний курс долара на 16 копійок – до 43,65 гривень. Курс євро впав на 14 копійок – до 50,31 гривень.

Нагадаємо, минулого тижня продаж доларів на міжбанку вперше за місяць впав нижче психологічної межі в 1 млрд доларів.