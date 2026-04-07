Гривня продовжила зростання відносно долара і євро в обмінних пунктах - курс валют

Курс гривні продовжив зростання відносно долара і євро в обмінних пунктах на початку нового робочого тижня. Про це свідчать дані моніторингу готівкового ринку.
Так, середній курс продажу долара знизився до 43,65 гривні (-5 копійок). Курс продажу євро впав на 1 копійку – 50,69 гривні, свідчать дані порталу Minfin.
Сьогодні в обмінниках купують долар у середньому по 43,50 гривні (-8 копійки), а євро – по 50,43 гривні (-6 копійок).
Тим часом на міжбанку американська валюта зросла на 10 копіок і перебуває на рівні 43,61-43,64 грн/долар купівля-продаж.
У п’ятницю Нацбанк знизив офіційний курс долара на 16 копійок – до 43,65 гривень. Курс євро впав на 14 копійок – до 50,31 гривень.
Нагадаємо, минулого тижня продаж доларів на міжбанку вперше за місяць впав нижче психологічної межі в 1 млрд доларів.