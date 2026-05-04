Життя Як допомогти енергосистемі уникнути перевантажень та не допустити погодинних відключень

2026-05-04 16:46

Після кількох тижнів холоду та дощів – ясна і тепла погода нарешті повернулась до України. А для енергосистеми це означає зниження рівня споживання електроенергії завдяки ефективній роботі побутових сонячних електростанцій. І так само – продуктивну роботу промислових СЕС, які суттєво збільшують потужність генерації.

Часто сукупність цих двох факторів спричиняє навіть надлишок потужності в енергосистемі, що призводить до вимушеного застосування обмежень для «зеленої» генерації. А оплачує кожен МВт таких обмежень НЕК «Укренерго» – як компанія, що має визначені законом спецзобов’язання перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел. Загалом – йдеться про мільярди гривень щорічно.

При цьому, у години, коли сонячної генерації ще замало або вже недостатньо, а споживання навпаки зростає, в енергосистемі може виникати дефіцит потужності. Йдеться про ранкові та вечірні години – коли люди збираються на роботу або повертаються з неї. Як можна допомогти енергосистемі уникнути перевантажень в кожен час доби – може порадити відомий вам кіт Графік:

у сонячну погоду користуйтеся пральними і посудомийними машинами, бойлерами, прасками та іншою енергоємною технікою у денні години – з 10:00 до 17:00;

не вмикайте кілька потужних приладів одночасно в періоди найбільшого навантаження: вранці (07:00 – 10:00) та увечері (18:00 – 22:00);

у хмарну погоду та у період очікуваної літньої спеки намагайтесь перенести енергоємні процеси на нічний час – після 22:00.

Відповідальне ставлення до енергоспоживання кожним споживачем дозволить уникнути надмірного навантаження на енергосистему, додаткових витрат із тарифу «Укренерго» та ризиків аварійних ситуацій в мережі.

Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально!