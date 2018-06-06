Спорт Комитет предлагает Раде запретить трансляцию ЧМ 2018

2018-06-06 19:00 616

 

Парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

Об этом сообщает в своем Твиттере медиаэксперт Светлана Остапа.

Постановлением № 8343, внесенным в Верховную Раду 11 мая, предлагается признать, что трансляция в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения ЧМ 2018, будет считаться такой, что нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины.

В пояснительной записке говорится, что в мероприятиях ЧМ 2018 примут участие первые лица России, а средства массовой информации страны-агрессора используют такую возможность для различной популяризации Российской Федерации на международной арене, несмотря на осуждение миром агрессивной политики России и санкций против РФ.

По мнению авторов постановления, запрет трансляции будет способствовать реализации международно-правовой ответственности Российской Федерации.

Кроме этого - не допустит популяризации в Украине государства-агрессора.

30 мая стало известно, что телеканал "Интер" будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

Национальная общественная телекомпания Украины от трансляции отказалась.

Федерация футбола Украины заявила, что не будет проводить аккредитацию отечественных журналистов для освещения финальной части Чемпионата мира по футболу.

Государственная пограничная служба неоднократно советовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывали болельщиков,особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года вРоссии.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на Чемпионат мира по футболу в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины.

Около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасности поездок в Россию.

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