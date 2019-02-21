Президентская гонка-2019: обещать, обмануть или намекнуть Игорь Синчук

2019-03-13 14:23 1647

Украинцев, которые сегодня переживают уже седьмую по счету президентскую гонку за годы независимости, уже сложно чем-то удивить. Сложно, но можно.

Большая часть предвыборных обещаний традиционно кочует от выборов к выборам, от кандидата к кандидату. Ну и как водится, не выполняются. То политической воли на это не хватает, то денег, то смелости, то еще чего.

Тут уместно вспоминается фраза одного из нардепов: «Вот обещаешь обещаешь, а им все мало…»

И вот снова нам обещают экономическое благополучие, стабильность, борьбу с коррупцией, кисельные реки и низкотарифные берега. Только вот снова есть опасения, что выполнять обещания никто даже и не подумает.

Ведь тогда же на осенних выборах в Верховную Раду обещать будет толком-то и нечего.

Но вот кто на этот раз действительно сумел как минимум озадачить, так это кандидат и по совместительству действующий президент Петр Порошенко.

Создается впечатление, что его политическая реклама, которая по данным из открытых источников уже стоила 175 миллионов гривен, изначально строится на недосказанных словах, незавершенных фразах и не совсем адекватных посылах.  Ну разумеется, что кандидатов много (как и должно быть в любой демократической стране), а президентское кресло на Банковой одно. На что был ориентирован этот намек?

Еще более неоднозначно звучит агитация данного кандидата по ТВ. «Вас знову хотять обдурити!», - заявляет, заметьте, действующий президент страны.

 Только вдумайтесь: «ЗНОВУ».

Как это понимать? Что нас на президентских выборах уже «обдурили»? Позвольте, но на прошлых выборах он же сам и победил, причем, в один тур. А вот получится ли такое или нечто подобное «знову» еще вопрос. Сам же на главных телеканалах страны нас всех честно предупредил…

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