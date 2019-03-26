Перший тур виборів: Апокаліптичні прогнози «друзів» не справдились Вадим Трюхан

2019-04-02 08:15 1296

 Наполовину справу зроблено. З впевненістю, близькою до 100%, слід констатувати, що перший тур виборів Президента відбувся. І то пройшов він спокійно, без якихось ексцесів і системних порушень, які би вплинули на результат.

По гарячим слідам вже можна зробити певні висновки.

Перше. Апокаліптичні прогнози, зокрема наших заклятих «друзів» з Москви, не справдились. Український народ вкотре продемонстрував свою мудрість, не ведучись на жодні провакації і заклики до бузи.

Друге. Організовано процес було на достойному рівні. Сам перевірив, голосуючи на своїй дільниці в Києві.

Третє. Результати практично співпали з очікуваннями. Перше місце за Владимир Зеленский і це вже даність. Так звані системні традиційні політики отримали жовту картку від українців. Червона може з`явитися вже за три тижні.

Четверте. Порівняно високий рівень підтримки Игорь Смешко (Ігор Смешко) і низький по відношенню до очікуваного у Анатолій Гриценко, - певна міні сенсація. Думаю, позиція обох цих політиків може стати визначальною не лише у другому турі, а й під час парламентських виборів. Шанси на потрапляння у ВРУ у їхніх партій високі, як ніколи. Якщо з цих виборів буде зроблено правильні висновки, результати восени будуть.

І останнє. Last but not least. Розрив майже у двічі між першим і другим кандидатами значно ускладнює кандидату Петру Порошенку завдання щодо забезпечення собі другого терміну. По суті, це вже “mission is impossible”. Так що головною інтригою другого туру і подій після нього стане не те, хто переможе, а як нинішній гарант передаватиме владу своєму наступнику і що робитиме далі.

Були ще й інші цікавинки виборчого дня - доволі пристойний результат Бойко, розчарування Тимошенко тощо. Проте значення їх наразі не таке вже і серйозне.

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