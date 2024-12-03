Сдавать нельзя бороться (где запятая?) Алексей Курпас

2024-12-03 09:51 296

Перед Зеленским стоит самый сложный выбор в истории – где в фразе «сдавать нельзя бороться» поставить запятую. Самое отвратительное для президента Украины, что где бы он не поставил запятую это может стать точкой в его политической карьере.

Давайте объективно, после неудавшегося контрнаступления 2023 года, когда нам обещали парад на Красной площади в Москве, оптимизм украинцев куда то начал деваться. Хотя мы получили и «Абрамсы» и «Леопарды», и все же чего то не хватило. Но мы все еще верили, что война закончится нашей победой и мы уж точно выйдем на границы 1991 года, ведь теперь нам дадут Ф-16. И мы снова в дружном одобрямсе и поддержке нашего смелого и неубежавшего уже начинали планировать майские шашлычки. Но снова что то пошло не так и в рамках выхода на границы 1991 мы начали терять километр за километром наших территорий и самое главное, терять наших друзей, ребят которые с 2014 противостояли агрессии и были самыми боеспособными подразделениями. Мы так издевались над российскими мясными штурмами, что не заметили как стали точной копией их. Мы потешались над принудительной мобилизацией у врага, а сами получили бусификацию. Причем бусификацию только для бедных, богатые смогли откупиться или уехать.

И вот год 2024 заканчивается и что мы слышим, мы готовы на мирные переговоры на условиях отхода на позиции 23 февраля 2022 года, а вот дальше территориальные проблемы мы, оказывается, будем решать дипломатическим путем. Стоп, а зачем тогда были все эти смерти, ведь ровно такой же вариант, разве что Крым за скобками, нам как раз и впаривали из россии весь 2021 год. Но вернемся к сегодняшним месседжам. Для мирного трека есть сразу несколько объективных причин. Первая и пожалуй самая важная, неудачи на фронте, которые в основном вызваны недостатком свежих молодых сил в войсках. Наши 46+ воюют против 20+, чисто на логику вопрос, у кого ресурсы посвежее и повыносливее? Вторая и не менее важная, финансирование войны. В нашем бюджете денег и на войну то не хватает, приходится повышать налоги и отбирать у местных бюджетов доходы, а про социальную сферу вообще должны по ходу думать кредиторы нашей страны. Ну а США после прихода к власти Трампа нам вообще ничего больше не даст, разве что в долг и под залог чего-нибудь. Ну и третья, реальная усталость от войны, особенно у 6 миллионов внутренне перемещенных, которые от государства получают мизерную компенсацию, которой не хватает даже на приличное жилье. Да и остальное население смотрит на доходы депутатов Верховной Рады и бизнесменов из орбиты поставщиков Минобороны и понимает, что живем мы в разных государствах. И вот во всем этом президент должен сделать свой выбор…