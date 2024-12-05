Будапештский меморандум - 30 лет предательства Янина Соколовская

2024-12-05 10:16 333

30 лет назад группка сволочей и предателей подписала Будапештский меморандум. Украина была мила и наивна, недавно избранный Кучма начал путь от демократа к диктатору, строителю наимощнейших украинских вертикалей разворовывания страны и впал в общемировую опалу. А предшествовавший ему коммунист-госпредатель Кравчук охотно согласился отдать единственную украинскую защиту - ядерное оружие - и заложил основу украинской госкоррупции.

Стая воров, предателей, коммунистов и красных директоров доверилась россии, сыграла с не в поддавки, назвав извечного врага защитником от войн и бед. А в роли второго защитника выступила Британия (правда же, нам это сейчас очень помогло???).

А вопиющего об этой беде Чорновола сначала обнулили в политике, потом разрушили Рух, а потом убили - и Чорновола, и Рух.

А борцов за сохранение Украине ядерного оружия затоптали на исторической обочине.

А на смех подняли тех, кто не поверил россказням, что ядерная держава Украина с ее техническими возможностями и огромными залежами урана якобы не способна стать лидером и в обороне, и на общемировом оружейном рынке.

А практически все прочее оружие продали с аукционов, на которых танки шли дешевле Жигулей.

А по указке НАТО сократили армию с 450 тыс до 130 тыс., разрушив полностью украинскую обороноспособность.

А военный флот, его Черноморские базы фактически отдали россии, оставляя себе считай ничего и уже тогда обрекая Крым на беду, создавая там плацдарм для вторжения в материковую Украину.

И все это - под крики "россия нас защитит".

Всмотритесь в лица подписантов меморандума. Это они 30 лет назад привели в наш дом войну. И началась она не в 2014, а в 1994.

Уже тогда россия начала захват наших территорий. Уже тогда украинские сановные предатели ее поддержали, попользовав наивность украинского общества.

И что характерно: судя по нынешнем голосованиям и опросам, мудрый нарид не стал мудрее, а избираемые им политики - честнее.

История вселенского предательства неизбежно стала путем войны. Им мы идем по этой пустыне уже 30 лет.