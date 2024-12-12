Мир Глава временного правительства Сирии призвал миллионы сирийских беженцев возвращаться

2024-12-12 10:27

Глава временного правительства Сирии Мухаммед Башир планирует вернуть на родину миллионы сирийских беженцев и обеспечить безопасность граждан. Об этом сообщают ближневосточные СМИ.

"Теперь Сирия - свободная страна, ощутившая чувство гордости за себя. Возвращайтесь", - обратился он к находящимся за рубежом сирийцам.

Башир пообещал, что правительство гарантирует "соблюдение прав каждого человека и представителей всех течений", но предупредил, что из-за тяжелой финансовой ситуации в стране предоставлять гражданам основные услуги будет непросто.

"В казне только сирийская валюта, практически ничего не стоящая. Один доллар США составляет 35 тысяч сирийских фунтов", - заявил он.

Издание The National пишет, что вооруженная оппозиция Сирии будет формировать новую общенациональную армию.

"Нынешние военные части перейдут в новые войска", - заявил командир Сирийской национальной армии, поддерживаемой Турцией.

Он отметил, что вооруженные силы будут тренировать инструкторы из другой страны, не уточнив, какой именно.

При этом в переходный период продолжат функционировать некоторые бывшие военные структуры оппозиции. Представитель Сирийской национальной армии заверил, что в вооруженные силы войдут представители всех этно-конфессиональных групп страны.

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