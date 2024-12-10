МЕРКЕЛЬ: ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ Янина Соколовская

2024-12-10 12:20 222

Ненужно изводить 700 листов мелованной бумаги, чтоб доказать, что ты - сбиты летчик. Вышли в свет мемуары Меркель, которе по сути - явка с повинной российской клиентки, судьба которой сложилось лучше, чем у Асада и Януковича, только благодаря европеской толерантности.

Чем такое писать-публиковать, лучше уж тихо на пенсии пересидеть. Если взять ее истории с Украиной, то это - унылое перечисление ошибок "подруги Володи": ПДЧ – заблокировала. Сотрудничество в обороне и предоставление Украине оружия - запретила. Все ветки Сев.потоков - одобрила.
С нетерпением жду рассказа, ранее озвученного Джонсоном, как в феврале-марте-2022 Меркель предлагала быстро, без шума и пыли, сдать Украину россии.

Потрясающе звучит история об уроках русского языке в школе: Меркель сняла брекеты, чтобы лучше сказать букву "р", завернула их в бумагу и положила в парту, а уборщик их выбросил. Но смелая Меркель бросилась в помойку и вырыла брекеты там.

И такое впечатление, что она до сих оттуда не вынырнула. Потому что дальше идут банальнешие попытки оправдаться за кризис, который она подарила Германии свои брежневским сроком и стилем правления.

Хотя - были же в ее биографии просветы. В Берлинском музее ГДР, к примеру, выставлены фото голой Меркель и ее двух подружек. Тогда так модно загорать было. И есть, на что посмотреть.
А почитать - нечего.

Дама-синий пиджак превратилась в тетку-"синий чулок".

Русский "синий чулок".

 

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