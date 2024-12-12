Экономика Курс гривны прекратил падение по отношению к доллару, а евро подешевело

2024-12-12 16:43

Курс гривны прекратил снижение по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро на наличном рынке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Так, средний курс продажи доллара в Украине остался на уровне 41,90 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 44,30 гривен.

Сегодня обменные пункты покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, а евро - по 43,60 гривен.

На межбанке американская валюта находится на уровне 41,66-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) - пока без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.