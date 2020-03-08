ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ Янина Соколовская

2020-03-18 10:27 1431

Вчерась в стольном Киеве отключили "самый быстрый и удобный вид транспорта" - метрОм зовется. Прям за час до полуночи и выключили. Не стали ждать, пока колесница в гарбуз превратится.

Извоз резвых людей, таксЁй зовется, оживился и здорожал вдвое. А нескоростные государевы колесницы выстроили холопов, смердов и вольных людей в очереди. Всех теперь не посаживают, только по 20 человек с собою берут.

Колесниц этих маловасто будет. Холопы, смерды и вольные люди потому шибко бьются.

В то время диковинная пошесть добралась до стольного Киева. Першого киянина настигла, потом другого. Граждане стольного града молются, чтоб пошесть дале, с Якова на всякого, не пошла. Церквы покамест не затворили, не запечатали.

Град Киев впадает во страх.

*правлению нового княжего двору шел 302 день