Мы на Жванецком разговаривали Вадим Петрасюк

2020-11-13 07:51 486

В сущности, мы Жванецкого не цитировали – мы на нем разговаривали.

В 80-м три речных училища щедро нафаршировали теплоход "Запорожье" практикантами и выпускниками. Шесть человек нас было. Средний возраст девятнадцать. Рулевые, боцман, электрик и повариха Валька… Хохотливые, как чайки.

После обеда, кто не за штурвалом, с кружками чая обсаживали кормовую якорную лебедку. Анекдоты стояли столбом, смех. И Жванецкий стоял столбом. Еврейский пароход, Как шутят в Одессе, Собрание на ликеро-водочном заводе, Рассказ подрывника… Мы это все растащили на фразы, на слова, на буквы…

"Мы отходим от п'ичала…",

"Изя, я клянусь тебе женой Ёмы, следующий рейс ты у меня будешь наблюдать с беега!"

"Это же капитан – ваш ядной капитан! Ядно-ой!"

"А ну-ка мне отдать концы!" - Почему именно вам?"

"Мы пайоход, или мы не пайоход?"

"Где куйс, где лоция, я не вижу ство'и"

"Я тебе устйою в г'йобу я видал этот пайоход! Я тебе устйою: Я не него положил!"

"Полный назад! Вы решили вперед – что вам там видно в машине?! Ну хорошо, давайте вперед, и вы увидите, как я был прав!"

"Мы же баржа… Нас же несет… У нее же заднего хода нет… Какой ногой об какой берег тормозить…?!"

"У меня такое ощущение, будто на мостике все курвы…!"

Жванецкого было достаточно для жизни всегда. Он закрыл всю производственную и бытовую лексику на отдельно взятом речном сухогрузе. Он был – наш "морской английский"…

Эллочка Людоедка с Фимой Собак отдыхали! Питерские "митькИ" отдыхали…

А мы же – какие мы были веселые балбесы!

Если Валька опаздывала с обедом, кто-то обязательно засовывал морду в камбуз: "Здесь будет что-нибудь, или я разнесу эту халабуду вдребезги-пополам! Я инвалид, вы же знаете!"

Капитан… он старался быть строгим. Но все равно любил нашу банду. Да все начальство любило. Завидовали нашей молодости и глупости. Ругали, жалели, материли, учили и любили.

Ох, как это все заходило…! И жизнь тогда казалась жизнью. И старая мазутная речная плоскодонка виделась лайнером! И было у нас так все впререди… !

А потом Советская армия начала откусывать по одному и забирать в себя. Сперва откусила Сашку, затем электрика, Колю… Боцман забухал и был "списан на берег, куда он сошел, как только мы подошли". Да и Валька зачем-то забеременела.

До осени дожили я и Жванецкий в записи.

"Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха…"

Стало холодно, из последнего рейса пароход шел весь во люду и снегу, как глазурованная булочка. Брашпиль (носовую якорную лебедку) на морозе забрызгало бившимися о борт волнами. Я долго не мог отдать якорь - сбивал ломом лед с цепи.

"Толстая маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы…"

А потом армия откусила меня. На пароходе из всей компании остался только Жванецкий в записи.

Источник фб

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