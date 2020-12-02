Привычка к логическому мышлению убивает фантазию Семен Глузман

2020-12-02 09:55 189

Совсем недавно известная телеведущая, красавица и умница, спросила меня, счастливый ли я человек. Этот неожиданный вопрос оказался для меня трудным. Я что-то ответил… Сейчас, спустя несколько дней, хочу опереться на слова Пушкина Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство».

Нет, я не счастливый человек. Слишком ярко помню выражение литературного персонажа Хлестакова: «Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». Я жил и живу иначе.

Привычка к логическому мышлению убивает фантазию. И, одновременно, возможность ощущать себя счастливым. Где-то прочитал такое: самопожертвование героя во имя идеала, во имя чести, веры или любви несомненно есть сознательная жертва временным, изменчивым, ради вечного.

В юности я прочитал слишком много умных книг. Но это не принесло мне счастье. Мой поступок, на самом деле, не был самопожертвованием. Я попросту следовал логике противостояния конкретному злу. Я совсем не хотел быть тюремным узником. Но ни Фолкнер, ни Томас Манн, ни Андрей Платонов не научили меня срывать цветы удовольствия.

Сегодня, осмысливая своё прошлое, я всё чаще задумываюсь о наивности, неосмысленности своего поступка. Я действительно хотел тогда быть всего лишь добрым доктором, посильно защищающим права моих пациентов. Романтический, пусть и логичный поступок, завершившийся спустя десятилетия присутствием при разрушении всей системы психиатрии в моей стране. Не по моей вине.

Что ж, в начале 20-го века французский экзегет и теолог Альфред Луази заметил: «Иисус возвещал Царство Божие, а пришла Церковь». Уверен, он также не умел срывать цветы удовольствия.

Источник ФБ

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