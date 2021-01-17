НЕКОТОРЫЕ ТАЙНЫ УКРАИНСКОЙ ЖИЗНИ Семен Глузман

2021-01-17 08:47 675

Бесконечные вопросы. На самом деле – один вопрос. Правда ли, что госпожа Ульяна Супрун покинула Украину? Странные люди наши журналисты. Мне-то откуда знать, покинула или только собирается. Или попросту решила отдохнуть от нас, диких и непонятливых, которых она в узком кругу диаспоры в Чикаго назвала папуасами. Настоящая американская демократка…

В любом случае: она уже не в министерстве. Но оставила там тяжелое наследство. Некоторые быстро переметнулись в услужение новому начальству, в узком кругу подобных себе шепотом поливая грязью нового министра. Другие смело пишут в фейсбуке о своем неприятии Максима Степанова. При этом категорически не желая покинуть насиженные места. Надеются…

Пишу много и часто. В далекие 70-ые годы со слов высших чинов КГБ был я самым писучим из всех сотен советских политзаключенных. Писал в лагере и оттуда публиковался. Вот навык и не утратил. Изредка вспоминаю в своих текстах Ульяну Супрун. Что вызывает ярость у неизвестных мне ботов. Обратите внимание: на мои инвективы в адрес Порошенко, Зеленского, Шмыгаля они, эти боты не реагируют. Только в адрес Супрун. Догадываетесь, почему? Правильно догадываетесь, работа у них такая. Целенаправленная. И достойно оплачиваемая.

Я давно осознал, что в моей стране правосудие тяжело инвалидизировано. У нас, украинских граждан к госпоже Супрун накопилось много вопросов. В том числе и финансового характера. Неотвеченных вопросов. Понимаю, что она не ответит. Защищена. И не только американским гражданством.

Открою читателям серьезнейшую государственную тайну. В первые месяцы президенства Владимира Александровича Зеленского высочайшим повелением Ульяна Супрун была удалена из министерства. Разумеется, без горячего на то её желания. Она, Супрун, принадлежит к категории людей, которые не умеют видеть себя со стороны. Так вот, из США должна была прилететь делегация, состоящая из представителей украинской диаспоры. Попросту говоря, лоббисты госпожи Супрун. Дата и конкретное время встречи с нашим президентом были оговорены заранее.

Прилетели. Встретились. Осыпали президента Украины самыми сладкими словами о незаменимости Ульяны Супрун в кресле министра. Тогда Владимир Александрович пригласил американских лоббистов к окну, выходящему на площадь перед зданием его офиса… А там стояли люди, много людей с плакатами, порицающими Супрун и её «успехи» на ниве украинского здравоохранения. Десятки врачей и медицинских сестер выступали на импровизированной площадке – ступеньке. Все негативно высказывались.

Догадываетесь? Да, именно так. Этот митинг был организован. Но не оплачен, что редко бывает в нашей стране. Стоя у окна, президент Зеленский сказал гостям: видите, медицинская общественность не желает возвращения Супрун. Когда американские лоббисты разошлись из офиса президента, разошлись и мы, искренние и уверенные недоброжелатели госпожи Ульяны Супрун.

Было ли это правильно? И сегодня нисколько не сомневаюсь в этом. Сожалею о другом, о нежелании Владимира Александровича и его окружения продолжить такую вполне цивилизованную практику, ничего постыдного в этом не вижу. Это было бы умнее и честнее, нежели задавать избирателям пять совсем не важных вопросов во время выборов в местные советы.

Супрун уже не в министерстве. Но последствия её пламенного руководства медицинской системой никем не анализируются. То, что касается моего профиля, психиатрии: выброшенные на улицу реформой Супрун пациенты умирают от голода и холода. В силу объективных причин уходят из профессии врачи и медицинские сестры. А количество больных, нуждающихся в помощи, увеличивается. Иное дело с её, Супрун, «молодыми реформаторами». Всех мадам трудоустроила, кто-то в парламенте, кто-то руководит департаментами в министерстве, кто-то пребывает на вполне сытных и теплых должностях в государственном аппарате и всевозможных аналитических центрах.

Ответит за состояние отрасли министр здравоохранения. Так полагает президент Зеленский. Ошибается наш молодой президент. Жить ему ещё долго. Доживёт до своего позорного места в истории нашей страны. До мрачного позора.

Последнее. И очень важное. Поскольку Ульяна Супрун остается в американском гражданстве (и канадском…), имела ли право СБУ допускать её к святая святых нашей государственной жизни – государственной тайне! Понимаю, это вопрос к Петру Алексеевичу Порошенко… А может у нас в Украине никаких государственных тайн нет? Одна сплошная имитация?