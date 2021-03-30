От Анны Политковской до НСЗУ Семен Глузман

2021-03-30 09:36 407

Незадолго до расстрела Анна Политковская просила нас о помощи. Нас, украинских психиатров. Речь шла о деле полковника российской армии Буданова, насильника и убийцы, пытавшегося уйти от наказания с помощью российских психиатров. Дважды я говорил с ней по телефону. Мы успели, Анна получила от нас три коротких текста. Тогда, в 2006 году психиатры в Украине привыкали к свободе, забывая о прежнем советском страхе перед властью.

Сегодня – всё иначе, хуже. Страшнее. Американская (и канадская) гражданка Ульяна Супрун сумела разрушить многое. Уверен, сегодня многие мои коллеги поостереглись бы помогать Политковской. Не из-за страха перед убийцей Будановым. Супрун вооружила украинскую власть кнутом. Убивающим не только смелость врачей, но и голодом и холодом и без того страдающих психиатрических пациентов.

Когда-то, в политическом лагере мы называли такую угрожающую ситуацию беспределом. Наказание без проступка, разваренные черви в так называемом борще, ярко зеленая, разлагающаяся, дурно пахнущая рыба, холодный зимний карцер…

Ульяна Супрун не уехала из Украины. Понимаю, здесь ей слаще и безопаснее. Она продолжает преподавать во Львове в Украинском Католическом Университете. Что она может преподавать..? Практику беспредела, который она внедрила в нашей административной системе? Безотчетные и ненаказуемые траты денег налогоплательщика?

Анна Политковская была убита в день рождения Владимира Путина. Такой незамысловатый подарок вождю всея Руси. Был широкий международный резонанс. А когда в вестибюле и на улицах умирают психически больные люди, это также подарок. Без резонанса. Петру Алексеевичу Порошенко, взявшему Ульяну Супрун в должность и.о. министра. Депутатам, принявшим изуверские законы. Высокооплачиваемым чиновникам Национальной службы здравоохранения Украины.

Не стыдно ли вам, дамы и господа, гордо величаюшие себя гражданами демократического государства? Знаю, не стыдно. Своя рубашка, как известно, ближе к телу. Последний раз я испытывал острое чувство ненависти в 1984 году, тогда мы хоронили умершего в муках в российской тюрьме Валеру Марченко. Сегодня, спустя четыре десятилетия оно возвращается ко мне.

Источник: ФБ