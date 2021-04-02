Что не попало в доклад Госдепа США о соблюдении прав человека в Украине Семен Глузман

2021-04-02 16:38 518

30 марта Государственный Департамент США опубликовал Доклад о соблюдении прав человека в различных государствах мира. Такие документы госдеп составляет и публикует ежегодно. Большую часть этих текстов формируют посольства, работающие в конкретных государствах. Достаточно давно посол США в Украине попросил меня помочь при составлении очередного Доклада. Я помог. А подписку о неразглашении американцы у меня не потребовали. Эх, это были славные годы искреннего, доброго отношения Запада к молодому украинскому государству…

Читаю страницы свежего документа. Множество горьких замечаний и претензий к ситуации с соблюдением прав человека в Украине. Они заставляют задуматься: являемся ли мы демократическим государством? Почти всё упомянутое в свежем Докладе не ново, повторяется из года в год. Мы постоянно нарушаем человеческие права своих граждан, категорически не желая реагировать на замечания западных друзей и партнеров.

Но… нет в тексте ни одного упоминания о жутких проблемах в украинской психиатрической системе. Забыли? Не заметили? Сомневаюсь, попросту умолчали. Причина понятна: американская гражданка Ульяна Супрун своей «реформой» разрушила то немногое, что удалось сделать в системе до её «командировки» в кресло украинского министра. Да и сам Государственный Департамент США голосом своего посольства в Киеве неоднократно поддерживал эту «реформу».

Результат известен: тысячи психически больных людей лишились права на лечение, выброшены на улицы умирать от голода и холода. Не только в Киеве. Я знаю имена девятнадцати жертв американской гуманистки и украинской диаспорной патриотки Супрун. Догадываюсь, что их, ни в чем не повинных украинцев, умерших в результате «реформы» было больше, много больше.

Стыдно ли сегодня госпоже Супрун? Уверен, совсем не стыдно. Сужу по её социальному поведению. Стыдно ли американскому чиновнику, рекомендовавшему её в украинское министерской кресло? Думаю, и ему не стыдно. А вот кто-то в посольстве США в Киеве, по-видимому, испытал чувство, близкое к стыду. Поэтому вполне сознательно не захотел описать горькие и страшные проблемы в украинской психиатрической системе.

Источник: ФБ