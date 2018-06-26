Экономика Украина избавляется от мелочи - как с 1 июля будут округлять суммы в чеках

2018-06-27 08:09 249

Уже на следующей неделе (с 1 июля) Украина начинает избавляться от оборота мелких монет. Предприятия, осуществляющие торговлю или предоставляющие услуги, в случае отсутствия мелочи будут округлять общие суммы в чеке при расчете наличными.

"Национальный банк Украины уверен, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения на более 90 млн гривен в год," - заявил директор Департамента денежного оборота Нацбанка Виктор Зайвенко.

В НБУ рассчитывают, что благодаря новым правилам прекратится выпуск монет номиналом в 1, 2, 5 и 25 копеек. В обороте останутся только монеты по 10 и 50 копеек.

Выпущенные ранее "некруглые" монеты останутся в обороте. В Нацбанке говорят, что специального изъятия проводить не будут, они останутся в обороте на неопределенный срок - до отдельного решения Правления НБУ.

Так называемое округление будет применяться только в том случае, если у клиента или в кассе предприятия нет монет мелких номиналов.

"При наличии у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю остальные этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке," - отмечают в Нацбанке.

В то же время банки также продолжат принимать у населения монеты мелких номиналов без всяких ограничений, обменивать их на банкноты более крупных номиналов, а также выдавать при необходимости клиентам монеты мелких номиналов в тех случаях, когда они имеются в кассе.

На безналичные расчеты округление распространяться не будет.

В Нацбанке уточняют, что правила округления соответствуют общим математическим - сумма, заканчивающаяся на от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения, заканчивающиеся на от 5 до 9 копеек - в сторону увеличения. Предприятия торговли и предоставления услуг отдельно обязуются указывать в чеках общую сумму до и после округления.

Напомним, волевое решение о прекращении выпуска монет мелких номиналов и округлении наличных расчетов было принято Нацбанком 14 марта 2018 года.