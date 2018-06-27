Экономика У Гройсмана признали, что рост налогов не спас бюджет от дефицита в 9,2 млрд

2018-06-28 10:12 123

Дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд гривен, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд гривен.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Минфина, общий фонд госбюджета за пять месяцев этого года сведен с дефицитом 14,2 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 6,6 млрд гривен.

Расходы бюджета за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд гривен, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017-го. Минфин уточняет, что расходы по общему фонду выросли на 24,8% – до 354,1 млрд гривен.

При этом Минфин отмечает рост доходов госбюджета на 13,5% по сравнению с пятью месяцами 2017 года – до 369,7 млрд грн. Доходы общего фонда выросли на 22,7% – до 337,7 млрд гривен.

Поступления от налогов выросли на 18,3% – до 298 млрд гривен. Среди налоговых поступлений наибольший рост показал налог на прибыль – на 77,9% до 50,6 млрд гривен. При этом поступления от рентных платежей сократились на 41,7% – до 13,1 млрд гривен.

Поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) выросли на 18,3% за пять месяцев этого года к аналогичному периоду 2017-го – до 147,4 млрд гривен, в то же время на 14,4% выросло возмещение НДС – до 54,8 млрд гривен. В то же время доходы бюджета от налога на доходы с физических лиц (НДФЛ) выросли на 22,5% – до 34,1 млрд гривен.

Неналоговые поступления выросли на 68% до 68 млрд гривен, в том числе 32 млрд гривен – средства, перечисленные НБУ, 8 млрд гривен – плата за выдачу лицензий на использование радиочастот.