Политика Европейский суд открыл два больших дела против путинской России

2018-06-28 15:13 213

Европейский суд по правам человека объединил четыре межгосударственные заявления Украины против Российской Федерации относительно Донбасса и Крыма в два большие дела. 

"ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений Европейской конвенции по правам человека Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу.

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В итоге, вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)", - сообщил замминистра юстиции - Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина в своем Facebook.

Кроме того, чиновник  напомнил, что этого знакового решения украинская сторона ждала с октября 2016 года.

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