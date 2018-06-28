Спорт ЧМ-2018: в России установили очередной антирекорд

2018-06-28 18:11 264

Футболисты все чаще отмечаются позорными голами в собственные ворота

На чемпионате мира-2018, который проходит в России, установили рекорд по количеству автоголов. Как сообщает Знай.Спорт, футболисты уже восемь раз поражали ворота своих команд.

В матче группы F Аргентина — Швеция игрок североамериканской команды Эдсон Альварес срезал мяч в собственные ворота.

В тот же день швейцарец Янн Зоммер поразил свои ворота в игре с Коста-Рикой. Он, кстати, стал третьим в истории голкипером, который забил автогол на чемпионате мира.

Предыдущий рекорд ЧМ по количеству автоголов был установлен в 1998 году — шесть раз. Отметим, что один из голов в свои ворота на ЧМ-2018 забил россиянин Денис Черышев.

До этого на чемпионате уже были побиты несколько других исторических рекордов.

Так, нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился великолепным дриблингом в матче с Нигерией, что помогло ему превзойти достижение легендарного Диего Марадоны. Месси в финальных частях чемпионата мира совершил 107 успешных обыгрышей. У Марадоны 105 удачных обводок. Отметим, что этот показатель на ЧМ подсчитывают с 1966 года.

Также, в рамках матча третьего тура группового этапа турнира встретились команды Швеции и Мексики. На 62-й минуте матча шведы получили возможность пробить пенальти, что с успехом выполнил защитник сборной Андреас Гранквист. Тем самым футболист установил новый рекорд по количеству забитых одиннадцатиметровых ударов на одном чемпионате мира.

Всего за три тура группового этапа турнира было забито 18 пенальти.

Кроме того, 45-летний вратарь сборной Египта Эссам аль-Хадари стал самым возрастным футболистом на мундиалях. Он вышел на поле в матче против Саудовской Аравии.

До этого рекордом отметились англичане. В Нижнем Новгороде в матче 3-го тура группового раунда на чемпионате мире в рамках квартета G сборная Англии выиграла поединок с разгромным счетом 6:1. В первом тайме команда Гарета Саутгейта победила со счетом 5:0. На этом чемпионате мира Англия показала самый результативный матч, забив 6 голов. До этого по 5 голов забивали сборные Росии и Бельгии.

Еще один рекорд 20 июня установил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. В тот день он забил гол в ворота сборной Марокко. Этот мяч стал для 33-летнего бомбардира 85-м за сборную, что позволило ему на 1 гол обойти легендарного Ференца Пушкаша, который в 1945-56 годах забил 84 гола за Венгрию.