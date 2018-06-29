Мир Полиция раскрыла личность устроившего кровавую расправу в редакции газеты Capital

2018-06-29 10:41 183

Полиция США установила личность мужчины, который устроил кровавую расправу в редакции газеты Capital в штате Мэриленд. Им оказался житель того же штата Джеррод Уоррен Рамос, ему около 40 лет, сообщает телеканал CNN.

Ранее имя стрелка не разглашалось, после задержания он не отвечал на вопросы полиции, говорится в сообщении.

Полиция также рассказала, что войдя в помещение редакции, стрелок запер за собой дверь и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь из винтовки по журналистам.

"Этот человек готовился к тому, чтобы прийти сегодня, он готовился к тому, чтобы стрелять по людям. В его намерения входило причинение вреда", - заявил журналистам местный шериф Уильям Крампф.

Напомним, в редакции газеты The Capital Gazette произошла стрельба. Вооруженный мужчина открыл огонь по нескольким сотрудникам. Погибли пятеро человек.