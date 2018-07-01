Спорт «Роналду остаётся в сборной»: что говорили после матча 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай — Португалия

2018-07-01 14:00 348

Капитан португальской команды Криштиану Роналду останется в сборной и будет помогать молодым партнёрам. Об этом на пресс-конференции после поражения от Уругвая в 1/8 финала чемпионата мира заявил наставник европейцев Фернанду Сантуш. В свою очередь рулевой уругвайцев Оскар Табарес призвал подопечных оставаться скромными. Сам Роналду отказался говорить о своём будущем. При этом он на «отлично» оценил организацию ЧМ-2018.

«Роналду играл как обычно»

Первым в зал для пресс-конференций сочинского стадиона «Фишт» вошёл расстроенный наставник португальской сборной Фернанду Сантуш. Он нашёл в себе силы поздравить соперника с победой, а также поблагодарил своих футболистов за игру.

«Нам сейчас очень грустно. Мы знаем, что в Португалии за нас переживало много людей, все смотрели футбол на улицах, в барах. Мы чувствовали их поддержку. К сожалению, дальше пройти не удалось. Ребята тоже очень расстроены, я только что был в раздевалке. Это футбол, что поделаешь. Лучше бы мы сыграли хуже соперника, но одержали победу. Тем не менее я благодарен своим подопечным. Во втором тайме они действовали прекрасно, в их игре чувствовалось желание одержать победу. Они выложились на все сто процентов», — заверил специалист.

Сантуш отметил, что сборная Португалии в первом тайме действовала не слишком удачно, зато после перерыва преобразилась.

«У сборной Уругвая очень плотный центр поля. Мы видели, как уругвайцы недавно разгромили Россию. Мои подопечные много пытались атаковать через фланги. В первом тайме это не особенно получалось, зато во втором команда смотрелась интереснее. У нас было несколько хороших возможностей. К сожалению, сегодня мы не показали ту реализацию, которую демонстрируем обычно», — добавил тренер.

Сантуш также отметил игру Луиса Суареса и оформившего дубль Эдинсона Кавани.

«Эти футболисты очень сильны. Сегодня они прекрасно работали в связке, блестяще подыгрывали друг другу. Посмотрите на их первый мяч — они так никогда не забивали. Таких переводов с фланга от Суареса никто не ждал. Мы тоже не были готовы к такому», — признался тренер.

Не могла обойтись пресс-конференция и без вопроса о Криштиану Роналду, который вновь лишился возможности выиграть чемпионат мира, причём сделал это в один день с Лионелем Месси. Сантуш заверил, что футболист «Реала» не думает об уходе из сборной.

«Он ещё много может дать футболу. Надеемся, он останется в сборной и будет помогать нашим молодым игрокам. Да, ни одна команда не может выиграть усилиями одного футболиста, но не могу сказать, что Роналду тянул одеяло на себя. Он играл как обычно», — заявил Сантуш.

«Надо оставаться скромными»

Наставник уругвайской сборной Оскар Табарес, несмотря на победу, выглядел предельно собранным. Пусть опытного специалиста не встретили аплодисментами, зато уругвайские журналисты называют его не иначе как Маэстро.

«Сегодня моим подопечным пришлось непросто: соперник регулярно забирал себе мяч и перемещался на нашу половину поля. Нам же атаковать удавалось не так часто, вдобавок пропустили в начале второго тайма. К счастью, правильно отреагировали на произошедшее. В четвертьфинале с Францией нам придётся очень непросто», — подвёл итог встречи тренер.

Специалист отметил, что скромный процент владения мячом не отражается на результатах сборной Уругвая.

«Мы сильно выросли с чемпионата мира — 2010 в ЮАР. Тогда почти все команды владели мячом больше нас, но Уругвай в итоге занял четвёртое место. Не стоит думать, что к голевым ситуациям приводит только владение. Когда работал в Италии, понял, что это далеко не так. Нам нужно было вложиться в оборону, где собраны очень хорошие защитники. Если ты плохо владеешь мячом, можно заставлять соперника страдать другими способами. Вот и нас некоторые не ожидали увидеть в четвертьфинале», — добавил специалист.



При этом Табарес призвал своих подопечных вести себя скромно. «Не стоит называть себя уникальными. Всегда лучше оставаться скромным. Если выигрываешь — будь скромен. Проигрываешь — веди себя достойно. Нам непросто было выйти в четвертьфинал, но удалось это сделать благодаря сплочённости. Сегодня перед игрой я видел, как капитан Диего Годин собрал футболистов вокруг себя и сказал им: «Мы играем ради наших родителей, братьев и сестёр, соседей и друзей. Мы должны выложиться по полной». Ребята услышали его. Возможно, именно излишнее рвение стало причиной повреждения Кавани», — подчеркнул тренер.

Автор дубля покинул поле во втором тайме при помощи Роналду, однако Табарес не смог рассказать о характере повреждения футболиста.

«Он получил травму, почувствовал боль. Пока мне не удалось побеседовать с медиками. Игра с Францией состоится уже через пять дней, и времени для восстановления у Кавани немного. Через день ситуация с ним полностью прояснится. Пока нам не известно, насколько серьёзно полученное им повреждение», — заявил тренер.

Вопрос о Роналду задали также и Табаресу, Специалист подчеркнул, что сдерживать такого футболиста было непросто, но его подопечным это удалось благодаря максимальному настрою на игру.