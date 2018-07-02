Экономика Украина более чем на треть снизила импорт газа из ЕС по сравнению с прошлым годом

2018-07-03 09:11 237

В первом полугодии 2018 года Украина снизила импорт природного газа на 36,7%, или почти на 2,6 млрд куб. м - до 4,4 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (тогда импорт составил почти 7 млрд куб. м).

Как свидетельствуют оперативные данные компании Укртрансгаз - оператора газотранспортной системы Украины, импорт осуществлялся исключительно из Европы, так как из России он был остановлен в ноябре 2015 года.

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Как известно, в 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 27% (+2,99 млн куб. м) - до 14 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (11 млрд куб. м).

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Ранее сообщалось, что Украина увеличила запасы газа в подземных хранилищах.

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