Спорт ФОТО ДНЯ. На руке форварда России Дзюбы заметили след от укола

2018-07-03 16:30 144

 

 В социальных сетях разошлось фото форварда сборной России Артема Дзюбы, сделанное во время матча 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании (1:1, пенальти – 4:3). Пользователи обратили внимание на след от укола на руке футболиста.

Некоторые из читателей сочли, что фотография свидетельствует о применении российскими футболистами допинга. Также об этом написал сайт Caught Offside, авторы которого считают, что «коррупция есть на самом высшем уровне в большинстве видов спорта, и футбол – не исключение».

Впрочем, другие пользователи обращают внимание, что следы от укола могли появиться после того, как у игроков забирали анализы – допинг-офицеры или врачи команды для изучения состояния здоровья футболистов.
 
Инцидент прокомментировал глава медицинской службы сборной России Эдуард Безуглов.
 
«Для контроля функционального состояния медицинская служба анализирует различные гематологические параметры, которые берутся как из капиллярной, так и из венозной крови. Это обычные, рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», - сказал Безуглов.
 
В четвертьфинале чемпионата мира сборная России сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи. 

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