Экономика В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар

2018-07-04 16:53 126

 

Национальный банк Украины подсчитал, что в случае неполучения кредита Международного валютного фонда до конца года доллар в Украине вырастет до 39,4 гривен.

Отмечается, что также в прогнозе учтено падение мировых цен на металл, поставками которого активно занимаются украинские предприятия.

Информацию об этом передает «Деловая столица» со ссылкой на документы с прогнозом из НБУ.
Нацбанк, согласно сведениям издания, приготовил три сценария:

— базовый прогноз (с кредитом МВФ и стабилизацией цен на металл) – доллар к 2019 году будет стоить 28,7 гривен;

— без траншей МВФ – 33,7 гривен за доллар;

— без траншей МВФ и со значительным падением цен на металл – 39,4 гривен за доллар.

Также указывается, что международные резервы Украины, согласно худшему сценарию, сократятся до 7,4 млрд долларов, а реальный показатель ВВП снизится на 0,5%. В таком случае у Украины будут наблюдаться трудности с погашением внешних долгов, а внутри страны значительно вырастут потребительские цены.

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