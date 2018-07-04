Мир видео Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music

2018-07-04 17:12 99

 

По утверждениям представителей компании, композиция израильтянки имеет много общего с песней Seven Nation Army группы The White Stripes.

Победительницу Евровидения 2018 Нету Барзилай обвинила в плагиате Universal Music. В компании утверждают, что композиция израильской певицы Toy явно перекликается с Seven Nation Army группы The White Stripes. Об этом пишет Walla!.

Сообщается, что один из крупнейших мировых звукозаписывающих лейблов отправил создателям песни Toy предупредительное письмо. В нем сказано, что ритм и гармония песни израильской конкурсантки во многом пересекаются с композицией американской рок-группы.

Известно, что по правилам конкурса все композиции участников должны быть оригинальными. В случае, если звукозаписывающая компания докажет правомерность своих обвинений, Израиль может потерять право на проведение конкурса в 2019 году.

И все же эксперты полагают, что конфликт между сторонами будет урегулирован.

"Аргумент по поводу ритма для меня общий, потому что каждая секция танго, блюза или регги имеет ритм, подобный другим композициям в стиле танго, блюз или регги. Мне кажется, что они зашли слишком далеко с претензией на сходство с гармонией и ритмом", - высказался адвокат Рон Левинталь.

Один из создателей композиции Дорон Медли также отреагировал на обвинения, выразив свое удивление. Он отметил, что позаботится о том, чтобы конфликт урегулировали наилучшим образом.

 

Ранее сообщалось, что в конце июня было официально подтверждено место проведения конкурса Евровидение 2019.

Еще по теме

Победительница Евровидения-2018 отказалась выступить в России

2018-05-15 20:30 3636

Кто такая певица Нетта Барзилай, или Что известно о победителе Евровидения-2018 из Израиля

2018-05-13 12:00 5722

Данилко подвел итоги голосования Евровидения-2018

2018-05-13 11:10 5473

видео Результаты Евровидения - 2018. Как победила Нетта из Израиля

2018-05-13 10:00 5043

Еще новости в разделе "Мир"

видео Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music

2018-07-04 17:12 99

Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ

2018-07-04 17:08 93

фото В Калифорнии застрелился старший сын Тины Тернер – Крейг Раймонд

2018-07-04 09:43 360

Болельщик, отмечавший победу сборной России, сорвался с Крымского моста и погиб

2018-07-03 21:00 672
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

видео Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music 2018-07-04 17:12 99
Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ 2018-07-04 17:08 93
фото В Калифорнии застрелился старший сын Тины Тернер – Крейг Раймонд 2018-07-04 09:43 360
Болельщик, отмечавший победу сборной России, сорвался с Крымского моста и погиб 2018-07-03 21:00 672

Лента

17:50 Гройсман рассказал о требовании МВФ повысить тариф на газ
17:33 Новые правила. Как полиция будет отлавливать авто на еврономерах
17:31 Guardian: У Путина есть методы КГБ, чтобы заткнуть Трампа за пояс
17:27 Украинцам объявили о конце авиакризиса и предложили смело лететь в отпуск
17:24 Луценко: Янукович оставил в казне меньше, чем было у меня после тюрьмы
17:18 Порошенко утвердил закон о валюте
видео 17:12 Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music
17:08 Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, - СМИ
17:01 В Украине упростили выезд несовершеннолетних за границу
16:53 В НБУ допускают рост курса до 39 гривен за доллар