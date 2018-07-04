Мир видео Победительницу Евровидения обвинила в плагиате Universal Music

2018-07-04 17:12 99

По утверждениям представителей компании, композиция израильтянки имеет много общего с песней Seven Nation Army группы The White Stripes.

Победительницу Евровидения 2018 Нету Барзилай обвинила в плагиате Universal Music. В компании утверждают, что композиция израильской певицы Toy явно перекликается с Seven Nation Army группы The White Stripes. Об этом пишет Walla!.

Сообщается, что один из крупнейших мировых звукозаписывающих лейблов отправил создателям песни Toy предупредительное письмо. В нем сказано, что ритм и гармония песни израильской конкурсантки во многом пересекаются с композицией американской рок-группы.

Известно, что по правилам конкурса все композиции участников должны быть оригинальными. В случае, если звукозаписывающая компания докажет правомерность своих обвинений, Израиль может потерять право на проведение конкурса в 2019 году.

И все же эксперты полагают, что конфликт между сторонами будет урегулирован.

"Аргумент по поводу ритма для меня общий, потому что каждая секция танго, блюза или регги имеет ритм, подобный другим композициям в стиле танго, блюз или регги. Мне кажется, что они зашли слишком далеко с претензией на сходство с гармонией и ритмом", - высказался адвокат Рон Левинталь.

Один из создателей композиции Дорон Медли также отреагировал на обвинения, выразив свое удивление. Он отметил, что позаботится о том, чтобы конфликт урегулировали наилучшим образом.

Ранее сообщалось, что в конце июня было официально подтверждено место проведения конкурса Евровидение 2019.