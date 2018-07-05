Экономика Зачем Евросоюзу торговля с Японией - стратегическое значение ЗСТ

2018-07-06 14:15 234

Через неделю в Европу приедет японский премьер Синдзо Абэ. Япония и Евросоюз создают зону свободной торговли (EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA).

Переговоры о заключении соглашения продолжались около шести лет (с 2012 года), и в декабре прошлого года Брюссель и Токио окончательно согласовали все существенные условия.

11-12 июля в Брюсселе торговое соглашение между Японией и Евросоюзом будет подписано. Именно к этому приурочен европейский визит Синдзо Абэ. Хотя формально это будет только первый пункт 8-дневного турне японского премьера, который посетит страны Европы и Ближнего Востока, но, безусловно, главной целью поездок.

Зона свободной торговли между Японией и Евросоюзом, которая по своему масштабу охватит около 30% общемирового ВВП и 37% глобальной торговли, не только предоставляет обоим сторонам экономическую выгоду, но и имеет важное стратегическое значение.

Во-первых, и у Европы, и у Японии проходят сложные переговоры с Трампом, который продвигая America First хочет доминировать везде в мире. Как в трансатлантических, так и в транстихоокеанских отношениях.

С одной стороны, недавно Трамп пригрозил Европе выйти из ВТО. Разумеется, в складывающихся условиях, когда старая система мировой торговли усердно расшатывается, каждый глобальный игрок заинтересован обезопасить свои интересы, открывая зоны свободной торговли, по крайней мере, с ключевыми стратегическими партнерами. Прежде всего, с Японией и Китаем. Растущий интерес Европы к проектам Нового Шелкового пути в этом контексте закономерен.

С другой стороны, Японии скоро предстоят сложные торговые переговоры со США. Нынешнее европейское турне в этом контексте имеет привязку к предстоящему визиту японского премьера в Вашингтон. Теперь Синдзо Абэ за столом переговоров с Трампом выложит сразу три козыря: возрожденное Транс-Тихоокеанское партнерство (СР-ТРР), соглашение с Европой (ЕРА), а также участие в RCEP (и достигнутые по результатам майского трехстороннего саммита в Токио, договоренности с Китаем). Ко всему, визиты в Саудовскую Аравию и Египет также могут быть использованы в двусторонних японско-американских переговорах. Учитывая насколько существенна для США ближневосточная тема.

Во-вторых, и у Европы, и у Японии основной вызов – Brexit.

С одной стороны, Евросоюзу важно укрепить свои позиции в затянувшихся переговорах с Великобританией. С другой стороны, Японии важно обезопасить себя на случай экономических рисков. Для японцев Великобритания – основной экономический партнер в Европе. Затянувшийся Brexit, а также возможность его hard-версии побуждает Японию диверсифицировать риски. Но речь не только об имеющихся рисках. Безусловно, нынешнее европейско-японское соглашение будет положено в основу будущего отдельного торгового соглашения между Токио и Лондоном. Уже после Brexit. То есть с 2019 года.

В-третьих, японско-европейская зона свободной торговли, безусловно, станет важным пунктом в повестке нового торгового порядка, который будет рассматриваться на саммите «Группы 20», запланированном 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Однако, не только общие торговые интересы привели Синдзо Абэ в Европу.

Вторым пунктом турне японского премьера значится Франция, которое состоится в дни главных французских празднований (на День взятия Бастилии). А в нынешнему году станут совместным праздником французской и японской культур. В Париже японский премьер примет участие в фестивале Japonismes-2018, в рамках которого на ближайшие несколько месяцев запланировано более 50 разных мероприятий в сфере культуры.

Япония также проявляет интерес активизировать стратегическое сотрудничество с Францией. По той же схеме «2+2», как и в отношениях с Великобританией. (Прим: «схема 2+2» - создание двухсторонних рабочих групп с участием министров обороны и иностранных дел).

Франция для Японии интересна, с точки зрения безопасности, и по сути, как «запасной вариант». (Прим: «запасной вариант» на случай Brexit к существующему сотрудничеству с Великобританией).

Япония хочет подтолкнуть Францию к совместным действиям по противодействию морской политике Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Как в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, так и в Индийском океане. Учитывая, что Франция, у которой во владении остаются несколько заморских колоний, имеет отношение к Тихоокеанскому региону.

Правда, у Франции нет мощного военно-морского флота, и таким образом, на практике помощь Парижа может быть разве что, в рамках коллективных усилий. Например, с участием вертолетоносцев «Мистралей».

Тем более, что основные интересы Франции сосредоточены на континенте, а не на море.

…В общем, торговый вопрос для Европы и Японии имеет стратегический интерес. Но если говорить о конкретных экономических выгодах, то у Франции и Германии имеют больший потенциал в сотрудничестве на континенте, с Китаем. Равно как и Япония в Европе наилучшие отношения по-прежнему будет иметь с Великобританией.

Игорь Шевырев.