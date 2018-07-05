Спорт СМИ узнали, когда Роналду решил покинуть Реал

2018-07-05 22:00 150

Нападающий Реала Криштиану Роналду решил сменить команду в январе 2018 года, оскорбившись готовностью клуба продать его за 100 млн евро, сообщает Marca.

По информации издания, документ, в котором победитель Лиги чемпионов уменьшил необходимую цену на футболиста до указанной суммы, действительно существует.

"Если я стою 100 млн евро, это значит, что они меня не любят", - приводит испанское медиа слова Роналду, якобы сказанные им в январе.

Как отмечает Marca, зимой Реал посчитал, что карьера форварда, который до нового года отметился 15 голами в официальных матчах, приближается к концу, поэтому рассматривал возможность его продажи не прямому конкуренту, а клубам из США или Китая.

Во второй половине кампании нападающий значительно прибавил, забив в итоге 43 мяча. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов и вторым - в испанском первенстве. По завершении финала главного еврокубка Роналду намекнул на возможный уход из команды.

Сообщалось, что звездный игрок принял окончательное решение уйти из клуба, а также - что Ювентус договорился с нападающим о переходе. Контракт якобы предполагает четырехлетний срок, а его годичная зарплата составит 30 млн евро.

Позже появилась информация, что форвард ищет жилье в Турине, где базируется итальянская команда, что может подтверждать переход. Накануне СМИ узнали, что Реал рассматривает предложение Ювентуса в 100 млн евро за Роналду.