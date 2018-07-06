Мир Маск предложил Таиланду новейшее оборудование для спасения детей из пещеры

2018-07-06 13:46 279

Представители Илона Маска предложили властям Таиланда помощь в спасении членов подростковой футбольной команды и ее тренера, заблокированных в пещере, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-секретаря бизнесмена.

По этому поводу ведутся переговоры, однако пока неизвестно, какое решение приняли тайские чиновники.

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Компания Маска может помочь в определении точного местонахождения подростков используя навигационное оборудование компании Space Exploration Technologies Corp., а также водооткачивающие системы компании Boring Co. или мощные аккумуляторы Tesla Powerwalls.

Напомним, в конце июня детская футбольная команда вместе с тренером пропала в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда. Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Их нашли спустя девять дней с помощью тайских дайверов и международных специалистов, однако спасатели пока не знают, как поднять детей на поверхность.

СПАСЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЗАТОПЛЕННОЙ ПЕЩЕРЫ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ НА 4 МЕСЯЦА

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