Спорт Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович заключили пари на матч Швеция - Англия

2018-07-07 09:40 168

 

Экс-игроки сборных Англии и Швеции - Дэвид Бекхэм и Златан Ибрагимович, заключили пари на исход четвертьфинального поединка чемпионата мира Швеция – Англия, который состоится сегодня, 7 июля (начало – в 17:00).

Златан Ибрагимович на своей странице в Instagram Бекхэму, в случае победы сборной Англии угостить Дэвида обедом в любом уголке мира, где пожелает английский футболист и купить ему что-либо в магазине Ikea. Ну а в случае выигрыша Швеции, Златан хочет, чтобы Бекхэм сделал соответствующий шаг.

Любопытно, что Бекхэм согласился и предложил угощать друг друга, в зависимости от исхода поединка, или во время домашнего матча "Лос-Анджелес Гэлэкси" в США или в Англии – на "Уэмбли", где можно заказать разные рыбные фишки и куда Ибрагимович должен прийти в футболке сборной Англии.

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