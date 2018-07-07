Спорт Кличко вернется в ринг для боя с Льюисом

2018-07-07 10:05 165

Вечный чемпион мира по версии WBC Виталий Кличко проведет выставочный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

Бой состоится в Киеве в рамках благотворительного аукциона во время конгресса WBC, который пройдет в столице Украины с 30 сентября по 5 октября, сообщает klitschko-brothers.com.

Напомним, Льюис и Кличко встречались в 2003 году. Тогда бой остановил врач из-за рассечения у украинца. Поединок признали боем десятилетия, а реванш так и не состоялся по причине того, что Льюис вскоре завершил карьеру.

Во время проведения конгресса в Киев прибудут известные в боксерском мире личности. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, на конгресс приглашены Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, уже подтвердили свое участие Риддик Боу, Хулио Сезар Чавес и другие легендарные чемпионы.