Спорт Хорваты после победы над Россией на ЧМ-2018: "Слава Украине!"

2018-07-08 13:30 465

 

Огнен Вукоевич и Домагой Вида посвятили Украине победу над Россией в четвертьфинале чемпионата мира

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида, а также член делегации этой команды на чемпионате мира по футболу Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале передали "привет" Украине. В сети появилось видео, на котором Вукоевич посвящает победу Украине, а Домагой Вида кричит "Слава Украине!".

"Эта победа за "Динамо" и за Украину! Хорватия, вперед!", – сказал Огнен Вукоевич.

Отметим, что Вукоевич работает скаутом в киевском клубе, а ранее играл в "Динамо" на позиции полузащитника.

"Слава Украине!", – прокричал Домагой Вида.

Вида забил гол в ворота сборной России в добавленное время, а в серии пенальти уверенно реализовал свой удар.


Напомним, что сборная Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 в серии пенальти обыграла команду России и пробилась в полуфинал. Основное время матча завершился со счетом 1:1, на гол Дениса Черышева хорваты ответили мячом Андрей Крамарича. В дополнительное время Хорватия повела в счете благодаря голу экс-игрока киевского "Динамо" Домагоя Виды, но россияне смогли отыграться – удачно головой после навеса со стандарта сыграл бразильский легионер сборной России Марио Фернандес. В серии пенальти хорваты были лучше – 4:3.

"Этот чемпионат мира совершенно безумный": бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил гол Дениса Черышева в ворота сборной Хорватии.

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