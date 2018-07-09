Спорт Франция – Бельгия: где смотреть полуфинал ЧМ-2018

2018-07-09 18:30 324

Сборные Франции и Бельгии во вторник, 10 июля, разыграют путевку в финал чемпионата мира 2018 года в России. Встреча полуфинальной стадии пройдет на арене в "Санкт-Петербурге". Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

Увидеть поединок можно в эфире телеканала "Интер", где также показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, трансляцию из Санкт-Петербурга запланировали в своей сетке российские вещатели "Россия 1" и "Матч ТВ", а также белорусский канал "Беларусь 5".

Отметим, что французы и бельгийцы встречались друг с другом в матче за третье место мундиаля-1986. Тогда "галльские петухи" переиграли своих соседей в овертайме – 4:2.