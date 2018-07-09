Спорт Bild: Игроки сборной России вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу

2018-07-09 22:00 207

 

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором футболисты сборной России обвиняются в применении допинга для улучшения своего физического состояния во время матчей Чемпионата мира — 2018.

Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак в подтрибунном помещении в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 с командой Хорватии (2:2, пен. 3:4), чтобы получить физическое превосходство над соперником. При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещённых препаратов, но, по словам приглашённого специалиста, это вещество даёт схожий эффект.

В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал фотографию полузащитника сборной России Александра Головина, вдыхающего что-то со своей ладони.

Отметим, в быту и в медицинской практике, в определенных случаях, применяется вдыхание нашатырного спирта — водного раствора гидроксида аммония, с 10%-ой концентрацией аммиака в воде.

Физиологическое действие аммиака обусловлено его местнораздражающим действием: он возбуждает чувствительные окончания нервов верхних дыхательных путей, что стимулирует дыхательный и сосудодвигательный центры мозга и вызывает учащение дыхания и повышение артериального давления (прим. — LB.ua).

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