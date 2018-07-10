Мир Джорджа Клуни на скутере сбила машина

2018-07-10 20:30 210

 

Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни, который заявил о завершении актерской карьеры после рождения малышей-близнецов, попал в ДТП за рулем скутера на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает La Nuova Sardegna.

Инцидент произошел утром 10 июля, когда Клуни направлялся на место съемок сериала "Уловка 22", который он снимает по одноименному военно-сатирическому роману Джозефа Хеллера. По дороге он столкнулся с универсалом Mercedes. На фото с места ДТП у машины видна трещина на лобовом стекле.

Клуни госпитализирован в отделение скорой помощи больницы города Ольбия. После компьютерной томографии у него диагностированы травма таза и ушибы ноги и руки. В целом его состояние не вызывает опасений у врачей. Вскоре после инцидента в госпиталь прибыла супруга Клуни Амаль, которая увезла его из госпиталя на машине.

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