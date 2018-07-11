Политика Шевченковский суд не смог продлить арест Надежды Савченко

2018-07-11 14:00 798

 

Шевченковский районный суд Киева во вторник, 10 июля, не смог рассмотреть ходатайство о продлении срока содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко, заканчивающегося 13 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.

После отвода судьи Мелешак сторона защиты объявила ходатайство об отводе судьи Оксана Хардин, которая должна была рассматривать вопрос отстранения Мелешак.

В результате ходатайства адвокатов Савченко отклонили, что позволило удовлетворить ходатайство прокурора. Пока неизвестно, кто и когда будет рассматривать вопрос о продлении меры пресечения для Надежды Савченко.

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