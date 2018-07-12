Экономика Доллар по 30 будет не скоро – в Минэкономразвития дали прогноз по курсу гривни

2018-07-12 21:30 123

Базовый сценарий прогноза министерства предусматривает плавную девальвацию гривни не более чем на 3,2% к концу 2021 года

Проект "Прогноза экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанный Минэкономразвития и принятый Кабмином 11 июля, построен на базовом допущении плавной девальвации гривни – не более 3,2% в год, или до 30,7 грн за доллар (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

По итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн за доллар до 28,5 грн за доллар (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением ее до 29,4 грн за доллар (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года.

В негативном сценарии, который содержится в проекте и построен на допущении ухудшения внешней конъюнктуры, курс гривни может опуститься до 31,6 грн за доллар (плюс-минус 2 грн) к концу 2019 года и 33,9 грн за доллар (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

Отметим, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн за доллар При этом и в Минфине, и в Нацбанке заверили – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя и сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно более раннему консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

Отметим, гривня оказалась самой стойкой, а рубль – самой слабой валютой в странах экс-СССР: